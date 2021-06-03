Мужчина пытался убить приятеля на территории лагеря
В Иркутской области вынесен приговор 33-летнему жителю Аларского района, который пытался застрелить человека. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
12 октября 2020 года пьяный мужчина на территории лагеря «Мечта» в селе Аляты поссорился с 58-летним знакомым. Он сделал семь прицельных выстрелов из нарезного огнестрельного ружья в его сторону.
К счастью, попасть он так ни разу и не смог. Мужчина, в которого стреляли, уклонялся от выстрелов, перебегая с места на место в помещении корпуса.
Приговором суда стрелявшему назначено 6 лет 2 месяца в колонии строгого режима.
Жителя Иркутской области посадили на 6 лет за попытку застрелить знакомого
Происшествия, Фото:
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