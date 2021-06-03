Жителя Иркутской области посадили на 6 лет за попытку застрелить знакомого

Мужчина пытался убить приятеля на территории лагеря



В Иркутской области вынесен приговор 33-летнему жителю Аларского района, который пытался застрелить человека. Он признан виновным в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



12 октября 2020 года пьяный мужчина на территории лагеря «Мечта» в селе Аляты поссорился с 58-летним знакомым. Он сделал семь прицельных выстрелов из нарезного огнестрельного ружья в его сторону.



К счастью, попасть он так ни разу и не смог. Мужчина, в которого стреляли, уклонялся от выстрелов, перебегая с места на место в помещении корпуса.



Приговором суда стрелявшему назначено 6 лет 2 месяца в колонии строгого режима.

