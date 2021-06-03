В Братске произошёл крупный пожар













2 июня в городе Братск сгорели два двухэтажных деревянных многоквартирных домов на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Сообщение о пожаре в жилом районе Заярский на улице Осиновская поступило в пожарно-спасательную службу в 15.39. По указанному адресу по повышенному рангу были направлены расчёты всех пожарно-спасательных частей города.Жильцов сгоревших домов отправили в пункты временного размещения.