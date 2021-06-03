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В Братске произошёл крупный пожар

В Братске произошёл крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Горели два многоквартирных дома

2 июня в городе Братск сгорели два двухэтажных деревянных многоквартирных домов на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о пожаре в жилом районе Заярский на улице Осиновская поступило в пожарно-спасательную службу в 15.39. По указанному адресу по повышенному рангу были направлены расчёты всех пожарно-спасательных частей города.

Жильцов сгоревших домов отправили в пункты временного размещения.



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