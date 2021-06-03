В Бурятии пьяный подросток на мопеде удирал от сотрудников ГИБДД

Пьяного юного водителя выдало то, что он нарушал правила дорожного движения
В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД при патрулировании улиц заметили водителя мопеда, который двигался ночью без внешних световых приборов и без мотошлема. Требование об остановке молодой человек проигнорировал и продолжил движение.
После короткой погони водитель бросил мопед и попытался убежать. Однако автоинспекторы догнали его.
Оказалось, что управлял мопедом 17-летний подросток, не имеющий соответствующих водительских прав. От парня также исходил запах алкоголя.
На место происшествия была приглашена мать парня. После состоялась процедура освидетельствования, которая подтвердила состояние опьянения. Был оформлен административный материал.
- Всего же с начала года сотрудники ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности 77 несовершеннолетних, не имеющих права управления транспортными средствами. 35 из них управляли мототехникой и в четырёх случаях находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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