Медведь вышел из леса и пытался напасть на людей
Сотрудники полиции обезвредили медведя, угрожавшее местным жителям в Усть-Кутском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В дежурную часть поступило сообщение, что в районе старого кладбища из леса вышел медведь, который предпринимал попытки нападения на людей.
На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Попытки прогнать животное не дали результата, хищник вёл себя агрессивно. Поскольку медведь не покидал территорию кладбища, а в любой момент люди могли стать жертвой нападения, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.
Никто из граждан не пострадал.
В Иркутской области полицейский застрелил медведя
Происшествия, Фото:
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