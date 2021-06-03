В Иркутской области полицейский застрелил медведя

Медведь вышел из леса и пытался напасть на людей



Сотрудники полиции обезвредили медведя, угрожавшее местным жителям в Усть-Кутском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В дежурную часть поступило сообщение, что в районе старого кладбища из леса вышел медведь, который предпринимал попытки нападения на людей.



На место выехали сотрудники полиции и охотоведы. Попытки прогнать животное не дали результата, хищник вёл себя агрессивно. Поскольку медведь не покидал территорию кладбища, а в любой момент люди могли стать жертвой нападения, полицейский застрелил хищника из табельного оружия.



Никто из граждан не пострадал.

