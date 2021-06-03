Вор успел потратить небольшую сумму из 100 тысяч
Житель Кижингинского района Бурятии совершал покупки с чужой карты, которую нашёл на улице в посёлке Заиграево. До того, как его задержали сотрудники вневедомственной охраны, мужчина успел потратить более 2,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Потерпевший мужчина обнаружил пропажу карты, на которой находилось около 100 тысяч рублей, когда ему стали приходить смс-оповещения о покупках. Так как ни он, ни его супруга покупок не совершали, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Группа задержания вневедомственной охраны направилась в магазины, где были произведены покупки. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения и установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к отработке территории. Возле магазина, в котором прошла последняя транзакция, сотрудники задержали подозреваемого, схожего по приметам с ориентировкой.
20-летний задержанный был доставлен в отдел полиции, где сознался, что нашёл карту на улице и решил воспользоваться ею – покупал алкогольные напитки, табачные изделия и продукты. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии нашёл на улице карту, на которой было 100 тысяч
Происшествия, Фото:
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