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В Бурятии будут судить контрабандистов леса

В Бурятии будут судить контрабандистов леса
Происшествия,  Фото:из архива
В Бурятии завершено расследование уголовного дела о крупной контрабанде древесины

46-летний житель Улан-Удэ и 31-летний иностранец предстанут перед судом за контрабанду леса в крупном размере, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года обвиняемые приобрели незаконно заготовленные пиломатериалы из сосны без документов. Древесину они продали иностранным компаниям, с которыми заключили внешнеторговые контракты.

В качестве подтверждения законности происхождения лесопродукции они вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе.

В результате из России было незаконно вывезено более тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 7 млн. рублей.

На мужчин возбудили уголовные дела по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
контрабанда леса
 
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