В Бурятии будут судить контрабандистов леса

Происшествия, Фото: из архива

В Бурятии завершено расследование уголовного дела о крупной контрабанде древесины



46-летний житель Улан-Удэ и 31-летний иностранец предстанут перед судом за контрабанду леса в крупном размере, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.



По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года обвиняемые приобрели незаконно заготовленные пиломатериалы из сосны без документов. Древесину они продали иностранным компаниям, с которыми заключили внешнеторговые контракты.



В качестве подтверждения законности происхождения лесопродукции они вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе.



В результате из России было незаконно вывезено более тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 7 млн. рублей.



На мужчин возбудили уголовные дела по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.

