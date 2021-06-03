В Бурятии завершено расследование уголовного дела о крупной контрабанде древесины
46-летний житель Улан-Удэ и 31-летний иностранец предстанут перед судом за контрабанду леса в крупном размере, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
По версии следствия, с июня по сентябрь 2017 года обвиняемые приобрели незаконно заготовленные пиломатериалы из сосны без документов. Древесину они продали иностранным компаниям, с которыми заключили внешнеторговые контракты.
В качестве подтверждения законности происхождения лесопродукции они вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе.
В результате из России было незаконно вывезено более тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 7 млн. рублей.
На мужчин возбудили уголовные дела по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
В Бурятии будут судить контрабандистов леса
Происшествия, Фото:
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