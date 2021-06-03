Коноплю мужчина собирал в заброшенном доме
Житель села Курумкан, которого поймали с мешком конопли, признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.
В сентябре 2020 года местный житель в ограде заброшенного дома собирал кусты дикорастущей конопли. Когда он упаковывал их в мешок, на место прибыла полиция.
- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Жителя Бурятии осудили за мешок конопли
Происшествия, Фото:
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