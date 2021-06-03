Жителя Бурятии осудили за мешок конопли

Происшествия, Фото: из архива

Коноплю мужчина собирал в заброшенном доме



Житель села Курумкан, которого поймали с мешком конопли, признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.



В сентябре 2020 года местный житель в ограде заброшенного дома собирал кусты дикорастущей конопли. Когда он упаковывал их в мешок, на место прибыла полиция.



- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

