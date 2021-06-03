Коробка с патронами, уверял мужчина, просто лежала на дороге
Муйский районный суд в Бурятии вынес обвинительный приговор жителю города Бодайбо, который незаконно хранил винтовку и патроны. Мужчина заверил, что и то, и то он нашёл в разные годы.
Мужчина рассказал, что 2001 году в доме своего покойного дедушки обнаружил винтовку «ТОЗ-8» и решил оставить её себе. В 2017 году на автодороге «Бодайбо-Перевоз» он и вовсе нашёл коробку с 22 патронами, заверил бодайбинец.
Оружие и патроны он хранил в тайнике в гараже своего отца. Затем взял их на рыбалку на озеро Абатуркино. Там 20 февраля 2021 года его и задержали полицейские во время рейда.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов к нему». В ходе рассмотрения дела и в судебном заседании мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Смягчающими обстоятельствами стали малолетний ребёнок на иждивении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также положительные характеристики. В итоге суд назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
В Бурятии осудили мужчину, нашедшего винтовку, а затем патроны
Происшествия, Фото:
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