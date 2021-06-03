 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В Бурятии осудили мужчину, нашедшего винтовку, а затем патроны

В Бурятии осудили мужчину, нашедшего винтовку, а затем патроны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Коробка с патронами, уверял мужчина, просто лежала на дороге

Муйский районный суд в Бурятии вынес обвинительный приговор жителю города Бодайбо, который незаконно хранил винтовку и патроны. Мужчина заверил, что и то, и то он нашёл в разные годы.

Мужчина рассказал, что 2001 году в доме своего покойного дедушки обнаружил винтовку «ТОЗ-8» и решил оставить её себе. В 2017 году на автодороге «Бодайбо-Перевоз» он и вовсе нашёл коробку с 22 патронами, заверил бодайбинец.

Оружие и патроны он хранил в тайнике в гараже своего отца. Затем взял их на рыбалку на озеро Абатуркино. Там 20 февраля 2021 года его и задержали полицейские во время рейда.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов к нему». В ходе рассмотрения дела и в судебном заседании мужчина признал себя виновным, раскаялся в содеянном, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Смягчающими обстоятельствами стали малолетний ребёнок на иждивении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также положительные характеристики. В итоге суд назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

оружие незаконное хранение оружия Байкальская транспортная прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осудили мужчину, нашедшего винтовку, а затем патроны
В Бурятии осудили мужчину, нашедшего винтовку, а затем патроны
Происшествия, 03.06.2021
Коробка с патронами, уверял мужчина, просто лежала на дороге
В Чите спасли запертую в квартире собаку
В Чите спасли запертую в квартире собаку
Происшествия, 02.06.2021
Ранее из этой квартиры удалось вызволить кошку и ещё одного пса
В Забайкалье подтопило несколько населённых пунктов
В Забайкалье подтопило несколько населённых пунктов
Происшествия, 02.06.2021
По словам вице-премьера краевого правительства, проблемы нет, поскольку вода спадает
В Забайкалье региональные дороги уходят под воду
В Забайкалье региональные дороги уходят под воду
Происшествия, 02.06.2021
Два участка дороги в Сретенском районе перекрыли из-за подтопления
В Бурятии возбудили дело на полицейского из-за подброса наркотиков
В Бурятии возбудили дело на полицейского из-за подброса наркотиков
Происшествия, 02.06.2021
Также, по версии следствия, полицейский заставил потерпевшего оговорить себя и другого жителя посёлка
Чипированные собаки стали чаще нападать на улан-удэнцев
Чипированные собаки стали чаще нападать на улан-удэнцев
Происшествия, 02.06.2021
По предварительным оценкам, на улицах живёт более пяти тысяч бездомных собак
В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки
В Чите старшеклассница украла школьные ноутбуки
Происшествия, 02.06.2021
Школьница успела продать украденное
В Братске загорелась пекарня в торговом центре
В Братске загорелась пекарня в торговом центре
Происшествия, 02.06.2021
Огонь потушила автоматическая система пожаротушения
В Бурятии частично сгорел магазин
В Бурятии частично сгорел магазин
Происшествия, 02.06.2021
Пожарным удалось предотвратить уничтожения части товаров
Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься
Пьяный житель Бурятии угнал трактор, чтобы покататься
Происшествия, 02.06.2021
Трактор угонщик завёл с помощью проводов
Жителя Бурятии оштрафовали за коноплю со свалки
Жителя Бурятии оштрафовали за коноплю со свалки
Происшествия, 02.06.2021
Любителем «травы» оказался многодетный отец
В Бурятии подтвердилась информация о валявшихся трупах коров
В Бурятии подтвердилась информация о валявшихся трупах коров
Происшествия, 02.06.2021
Увиденные трупы коров повергли специалиста в шок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^