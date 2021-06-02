Комментарий нашла прокуратура
Прокуратура Октябрьского района Иркутска обнаружила комментарий, содержащий оскорбительный комментарий, касающийся верующих. Комментарий оставил пользователь «Вконтакте». Несмотря на то, что страница была фейковая, его личность удалось вычислить.
- Было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на унижение группы лиц по признакам отношения к религии», - сообщает прокуратура Иркутской области.
Суд привлёк иркутянина к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.
После вмешательства прокуратуры комментарий был удален.
Иркутянина оштрафовали за оскорбительный комментарий «Вконтакте»
Происшествия, Фото:
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