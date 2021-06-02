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Иркутянина оштрафовали за оскорбительный комментарий «Вконтакте»

Иркутянина оштрафовали за оскорбительный комментарий «Вконтакте»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Комментарий нашла прокуратура

Прокуратура Октябрьского района Иркутска обнаружила комментарий, содержащий оскорбительный комментарий, касающийся верующих. Комментарий оставил пользователь «Вконтакте». Несмотря на то, что страница была фейковая, его личность удалось вычислить.

- Было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на унижение группы лиц по признакам отношения к религии», - сообщает прокуратура Иркутской области.

Суд привлёк иркутянина к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.

После вмешательства прокуратуры комментарий был удален.
штраф оскорбления унижение по признакам отношения к религии
 
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