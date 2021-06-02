Иркутянина оштрафовали за оскорбительный комментарий «Вконтакте»

Комментарий нашла прокуратура



Прокуратура Октябрьского района Иркутска обнаружила комментарий, содержащий оскорбительный комментарий, касающийся верующих. Комментарий оставил пользователь «Вконтакте». Несмотря на то, что страница была фейковая, его личность удалось вычислить.



- Было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ «Действия, направленные на унижение группы лиц по признакам отношения к религии», - сообщает прокуратура Иркутской области.



Суд привлёк иркутянина к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей.



После вмешательства прокуратуры комментарий был удален.

