В Улан-Удэ мужчина украл телефон в поезде

Происшествия, Фото: из архива

Телефон у иностранца стащил забайкалец



В Улан-Удэ к пассажирскому поезду сообщением «Москва-Чита» вызвали наряд полиции. Оказалось, что у 23-летнего жителя одной из стран Азии неизвестный украл мобильный телефон.



Во время следования в поезде заявитель обнаружил пропажу банковской карты и телефона стоимостью 17 тысяч рублей, оставленного на зарядке в полукупе. Был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 25-летний житель Забайкальского края, украденное транспортные полицейские обнаружили в его личных вещах.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

