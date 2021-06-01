Телефон у иностранца стащил забайкалец
В Улан-Удэ к пассажирскому поезду сообщением «Москва-Чита» вызвали наряд полиции. Оказалось, что у 23-летнего жителя одной из стран Азии неизвестный украл мобильный телефон.
Во время следования в поезде заявитель обнаружил пропажу банковской карты и телефона стоимостью 17 тысяч рублей, оставленного на зарядке в полукупе. Был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 25-летний житель Забайкальского края, украденное транспортные полицейские обнаружили в его личных вещах.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ мужчина украл телефон в поезде
Происшествия, Фото:
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