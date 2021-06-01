В Улан-Удэ произошёл пожар на Левом берегу

Пожар произошёл на территории частного дома



Сегодня на левобережной части Улан-Удэ произошёл пожар. Дым от пожара виден далеко вокруг.



- По Селенгинскому мосту в сторону возгорания проехали несколько пожарных, а также скорая, - рассказали местные жители.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что загорелась котельная частного дома. Сейчас на месте работают пожарные. О площади возгорания, количестве задействованных сил и возможных причинах пожара станет известно позже.



