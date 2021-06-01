Пожар произошёл на территории частного дома
Сегодня на левобережной части Улан-Удэ произошёл пожар. Дым от пожара виден далеко вокруг.
- По Селенгинскому мосту в сторону возгорания проехали несколько пожарных, а также скорая, - рассказали местные жители.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что загорелась котельная частного дома. Сейчас на месте работают пожарные. О площади возгорания, количестве задействованных сил и возможных причинах пожара станет известно позже.
В Улан-Удэ произошёл пожар на Левом берегу
Происшествия, Фото:
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