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В Улан-Удэ произошёл пожар на Левом берегу

В Улан-Удэ произошёл пожар на Левом берегу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл на территории частного дома

Сегодня на левобережной части Улан-Удэ произошёл пожар. Дым от пожара виден далеко вокруг.

- По Селенгинскому мосту в сторону возгорания проехали несколько пожарных, а также скорая, - рассказали местные жители.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что загорелась котельная частного дома. Сейчас на месте работают пожарные. О площади возгорания, количестве задействованных сил и возможных причинах пожара станет известно позже.

пожар
 
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