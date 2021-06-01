Пьяный водитель устроил ДТП
Житель села Эрхирик Заиграевского района Бурятии, напавший на сотрудника ГИБДД, предстал перед судом. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Бурятии.
4 февраля 2021 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Хоринском районе. В ходе разбирательства сотрудник ДПС пригласил мужчину для процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако водитель, которого это разозлило, напал на автоинспектора.
Приговором Хоринского районного суда виновному назначен 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
В Бурятии пьяный водитель напал на автоинспектора
Происшествия, Фото:
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