В Бурятии пьяный водитель напал на автоинспектора

Пьяный водитель устроил ДТП



Житель села Эрхирик Заиграевского района Бурятии, напавший на сотрудника ГИБДД, предстал перед судом. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Бурятии.



4 февраля 2021 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в Хоринском районе. В ходе разбирательства сотрудник ДПС пригласил мужчину для процедуры освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако водитель, которого это разозлило, напал на автоинспектора.



Приговором Хоринского районного суда виновному назначен 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

