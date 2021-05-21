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В Бурятии дети выдумали историю про медведя возле лагеря

В Бурятии дети выдумали историю про медведя возле лагеря
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Своей придумкой про медведя дети немало испугали родителей

Женщина, ребёнок которой сейчас отдыхает в лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии, оказалась шокирована после недавней беседы с ним. Ребёнок рассказал матери, что недавно возле лагеря якобы бродил медведь, и его застрелили. Обращение женщины поступило в группу «Прибайкалье-инфо».

- Рядом с лагерем спустился медведь, эта новость меня вообще ввела в шок! Со слов ребёнка, приезжали сотрудники и ликвидировали животное. Прошу обратить внимание на этот лагерь и как защищён от незваных гостей - диких животных, - эмоционально рассказала женщина.

Однако информация о медведе возле детского лагеря не подтвердилась. Заместитель руководителя Бурприроднадзора Михаил Климентьев сообщил «Байкал-Daily», что подобного случая не было.

Вероятно, дети попросту выдумали историю с медведем.

Также мать отдыхающего в «Байкальском боре» ребёнка рассказала, что лагере нет отопления и горячей воды.

Жалобу женщины «Прибайкалье-инфо» передало главе Гремячинской сельской администрации Оксане Тришкиной. Она сообщила, что отопительный период в МУП «Ярцы» закончился 17 мая. Со стороны руководства санатория просьб продлить отопительный период не поступало.


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