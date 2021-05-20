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В Москве экс-чиновницу из Бурятии нашли мёртвой с пакетом на голове

В Москве экс-чиновницу из Бурятии нашли мёртвой с пакетом на голове
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Федеральные СМИ сообщают, что в 2007 году уже было предотвращено покушение на жизнь женщины

В Москве обнаружили мёртвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «112».

Тело Аллы П. с пакетом на голове нашли около водоёма с признаками асфиксии. Сейчас следователи выясняют обстоятельства её загадочной гибели

По информации Telegram-канала «112», в 2007 году на женщину готовили покушение, когда она работала главой одного из отделов Территориального управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии.

- Женщину захотели убить бывшие уволенные коллеги. Мотивом для заказного убийства стало то, что её бывшие коллеги потеряли работу. Госслужащую по их заказу должны были подкараулить вечером у подъезда и жестко избить арматурой. Преступление сорвалось, потому что киллеры сами сознались женщине в том, что её захотели убить бывшие коллеги, - сообщает Telegram-канал.

В свою очередь, Федеральное агентство новостей со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Москвы опровергает связь убийства женщины с делом о покушении 2007 года.

Источник ФАН подтвердил обнаружение тела с признаками насильственной смерти утром. «По поводу 2007 года - это давнее дело. К сегодняшнему трупу не относится», — сообщил источник издания.


смерть
 
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