В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород

Дамбу прорвало в Заиграевском районе
19 мая в селе Старая Курба Заиграевского района Бурятии произошёл прорыв дамбы, сообщает группа «Заиграево-инфо.24/7».
Решено произвести закрытие русла канала оросительной системы. Глава сельского поселения «Курбинское» Андрей Белых сообщил, что засыпка с использованием спецтехники будет производиться сегодня.
- Ситуация на контроле, информация передана в отдел ГО и ЧС, - заявил Андрей Белых.
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что прорыв дамбы произошёл 17 мая. Сегодня на место выехали четыре единицы техники: самосвалы, погрузчик и «КамАЗ».
Вода подтопила один огород, до домов вода не дошла, уверили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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