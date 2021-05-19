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В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород

В Бурятии прорвавшаяся дамба смыла огород
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Дамбу прорвало в Заиграевском районе

19 мая в селе Старая Курба Заиграевского района Бурятии произошёл прорыв дамбы, сообщает группа «Заиграево-инфо.24/7».

Решено произвести закрытие русла канала оросительной системы. Глава сельского поселения «Курбинское» Андрей Белых сообщил, что засыпка с использованием спецтехники будет производиться сегодня.

- Ситуация на контроле, информация передана в отдел ГО и ЧС, - заявил Андрей Белых.


В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что прорыв дамбы произошёл 17 мая. Сегодня на место выехали четыре единицы техники: самосвалы, погрузчик и «КамАЗ».

Вода подтопила один огород, до домов вода не дошла, уверили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

дамбы
 
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