В Ангарске водителя автобуса наказали за опасный манёвр

Водитель автобуса выехал на «встречку» на опасном участке дороги



В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен опасный выезд автобуса на полосу встречного движения в Ангарске. Видеорегистратор зафиксировал манёвр автобуса маршрута №371 «Ангарск-Иркутск».



На участке дороги с подъёмом, видимость на котором затруднена, а обгон запрещён, водитель совершил опасный маневр и подверг жизни и здоровье пассажиров риску.



В кратчайшие сроки сотрудники ГИБДД установили нарушителя. 31-летний водитель пояснил, что на момент нарушения двигался в сторону Иркутска с пассажирами и опаздывал.



В отношении водителя составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 Кодекса об административных нарушениях РФ «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





