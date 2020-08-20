В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео

- Нетрезвая женщина-водитель «Тойоты Короллы» находилась в автомобиле со своей дочерью. Результат освидетельствования водителя составил 1,02 мг/л. Второй водитель перевозил двух своих детей, результат освидетельствования нетрезвого мужчины показал наличие алкоголя 1,59 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

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