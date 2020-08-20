В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео

Вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством 14 пьяных водителей.
В Иволгинском районе задержаны двое водителей, которые, будучи пьяными, везли в машинах своих маленьких детей.
- Нетрезвая женщина-водитель «Тойоты Короллы» находилась в автомобиле со своей дочерью. Результат освидетельствования водителя составил 1,02 мг/л. Второй водитель перевозил двух своих детей, результат освидетельствования нетрезвого мужчины показал наличие алкоголя 1,59 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Бурятии остановили пьяную женщину-водителя, которая начала ломать комедию, отказываясь дышать в трубочку из-за медицинской маски и коронавируса.
Весной 2019 года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать».
В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.