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В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео

В Бурятии пьяные родители везли в машинах детей. Видео
Происшествия, 
Пьяная женщина-водитель ещё и проигнорировала требование сотрудника ГИБДД об остановке

Вчера на дорогах Бурятии инспекторы ДПС задержали и отстранили от права управления транспортным средством 14 пьяных водителей.

В Иволгинском районе задержаны двое водителей, которые, будучи пьяными, везли в машинах своих маленьких детей.

- Нетрезвая женщина-водитель «Тойоты Короллы» находилась в автомобиле со своей дочерью. Результат освидетельствования водителя составил 1,02 мг/л. Второй водитель перевозил двух своих детей, результат освидетельствования нетрезвого мужчины показал наличие алкоголя 1,59 мг/л, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в Бурятии остановили пьяную женщину-водителя, которая начала ломать комедию, отказываясь дышать в трубочку из-за медицинской маски и коронавируса.

Весной 2019 года пьяная женщина-водитель в Улан-Удэ отправила сотрудников ГИБДД «отдыхать».

В августе 2018-го в Улан-Удэ остановили сильно пьяную женщину за рулём. При оформлении протокола она устроила целое представление. «Я теряю сознание, всё, теряю сознание», - картинно заломила она руки и повалилась прямо на сотрудника.
водители алкогольное опьянение
 
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