Забайкальцы за неделю отдали мошенникам 7,7 млн рублей

Одна из жертв лишилась 1,8 млн



В Забайкальском крае за неделю с 5 по 11 апреля зарегистрировано 20 мошенничеств, связанных с хищением денег с банковских карт.



- Сумма ущерба для доверчивых граждан составляла от 4 000 до 1 880 000 рублей, общая сумма ущерба 7 704 00 рублей. От действий мошенников пострадали жители Читы, Агинского, Борзинского Красночикойского, Каларского, Могочинского, Могойтуйского, Оловяннинского, Чернышевского и Читинского районов,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть благоразумными и не верить мошенникам. Категорически запрещается называть кому-либо реквизиты банковских карт, а тем более пароли из sms-сообщений. Кроме того, полицейские настоятельно рекомендуют не вносить свои деньги для участия в сомнительных финансовых операциях, надеясь на «лёгкий» заработок, предупреждают в пресс-службе краевого правительства.

