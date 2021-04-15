Одна из жертв лишилась 1,8 млн
В Забайкальском крае за неделю с 5 по 11 апреля зарегистрировано 20 мошенничеств, связанных с хищением денег с банковских карт.
- Сумма ущерба для доверчивых граждан составляла от 4 000 до 1 880 000 рублей, общая сумма ущерба 7 704 00 рублей. От действий мошенников пострадали жители Читы, Агинского, Борзинского Красночикойского, Каларского, Могочинского, Могойтуйского, Оловяннинского, Чернышевского и Читинского районов,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть благоразумными и не верить мошенникам. Категорически запрещается называть кому-либо реквизиты банковских карт, а тем более пароли из sms-сообщений. Кроме того, полицейские настоятельно рекомендуют не вносить свои деньги для участия в сомнительных финансовых операциях, надеясь на «лёгкий» заработок, предупреждают в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальцы за неделю отдали мошенникам 7,7 млн рублей
Происшествия, Фото:
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