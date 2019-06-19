«Ты нашу близкую обидел»: В Улан-Удэ подростки жестоко избили парня









В соцсетях распространяется видео избиения молодого человека. Запись появилась в паблике «Злой Улан-Удэ». Здесь сообщается, что девушка попросила своих друзей-школьников расправиться с 18-летним парнем, который оскорбил её в интернете.- Молодого человека сначала избивали возле домов, а когда он потерял сознание, то оттащили на пустырь, где ограбили и закончили своё злодеяние, - пишут в паблике.На видео запечатлено избиение. Судя по всему, съёмку вела та самая оскорблённая девушка. Молодые люди всё время у неё интересовались, видно ли как они его бьют, при этом парень, которого избивают, просит прекратить драку.- Пацаны, пожалуйста, не надо, - просит молодой человек.- В смысле не надо? – недоумевает парень.- Я осознал.- За чо?- Я больше не буду.Всё это время избиение продолжалось. Потом молодой человек упал на землю, и оба школьника с новой силой стали избивать его. Затем они его волоком оттащили в сторону. Там они продолжили наносить удары, а молодой человек всё также умолял прекратить его бить. На записи слышно, как он стонет от боли.- Ты нашу близкую обидел, мою девчонку. Ты врёшь, что она твоя девчонка. Снимай, братан, чтоб видно было. Ты зачем так делаешь? - говорит подросток.