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«Ты нашу близкую обидел»: В Улан-Удэ подростки жестоко избили парня

«Ты нашу близкую обидел»: В Улан-Удэ подростки жестоко избили парня
Происшествия, 
Молодой человек оскорбил девушку в соцсети 

В соцсетях распространяется видео избиения молодого человека. Запись появилась в паблике «Злой Улан-Удэ». Здесь сообщается, что девушка попросила своих друзей-школьников расправиться с 18-летним парнем, который оскорбил её в интернете.

- Молодого человека сначала избивали возле домов, а когда он потерял сознание, то оттащили на пустырь, где ограбили и закончили своё злодеяние, - пишут в паблике.

На видео запечатлено избиение. Судя по всему, съёмку вела та самая оскорблённая девушка. Молодые люди всё время у неё интересовались, видно ли как они его бьют, при этом парень, которого избивают, просит прекратить драку.  

- Пацаны, пожалуйста, не надо, - просит молодой человек.
- В смысле не надо? – недоумевает парень.
- Я осознал.
- За чо?
- Я больше не буду.




Всё это время избиение продолжалось. Потом молодой человек упал на землю, и оба школьника с новой силой стали избивать его. Затем они его волоком оттащили в сторону. Там они продолжили наносить удары, а молодой человек всё также умолял прекратить его бить. На записи слышно, как он стонет от боли.

- Ты нашу близкую обидел, мою девчонку. Ты врёшь, что она твоя девчонка. Снимай, братан, чтоб видно было. Ты зачем так делаешь? - говорит подросток.



Истязания они прекратили, поскольку, по их словам, неподалёку появился наряд полиции. Видео длится 4 минуты.  

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявления в полицию об этом происшествии не поступало.

- Граждане, обладающие сведениями о происшествиях и преступлениях, могут сообщить данную информацию в органы внутренних дел по телефону 102, 112, - прокомментировали в МВД.

По некоторым сведениями, пострадавший молодой человек решил не заявлять об инциденте в полицию.   



драка
 
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