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В Ангарске из горящего детсада эвакуировали 154 ребёнка

В Ангарске из горящего детсада эвакуировали 154 ребёнка
Происшествия,  Фото:сайт прокуратуры Иркутской области
Прокуратура начала проверку

Сегодня утром в детском саду в Ангарске, расположенном в квартале 207/210, произошёл пожар. Из здания детсада эвакуировали 154 ребёнка и 40 работников.

В результате пожара никто не пострадал, причины устанавливаются.

- По данному факту прокуратура Ангарска организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательной организации. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.
пожар детские сады
 
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