В Ангарске из горящего детсада эвакуировали 154 ребёнка

Происшествия, Фото: сайт прокуратуры Иркутской области

Прокуратура начала проверку



Сегодня утром в детском саду в Ангарске, расположенном в квартале 207/210, произошёл пожар. Из здания детсада эвакуировали 154 ребёнка и 40 работников.



В результате пожара никто не пострадал, причины устанавливаются.



- По данному факту прокуратура Ангарска организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательной организации. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.



Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.

