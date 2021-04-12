Прокуратура начала проверку
Сегодня утром в детском саду в Ангарске, расположенном в квартале 207/210, произошёл пожар. Из здания детсада эвакуировали 154 ребёнка и 40 работников.
В результате пожара никто не пострадал, причины устанавливаются.
- По данному факту прокуратура Ангарска организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасном пребывании несовершеннолетних в образовательной организации. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.
В Ангарске из горящего детсада эвакуировали 154 ребёнка
Происшествия, Фото:
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