В Бурятии в ДТП погиб водитель «Тойоты Королла»

Автомобиль опрокинулся в кювет



Сегодня утром в Бичурском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



По предварительным данным около 7.30 часов 33-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на 108 км автодороги «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта» съехал с дороги. После легковушка опрокинулась.



Водитель от полученных травм скончался на месте.



В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.



