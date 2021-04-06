В Бурятии в ДТП погиб водитель «Тойоты Королла»

Автомобиль опрокинулся в кювет
Сегодня утром в Бичурском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным около 7.30 часов 33-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на 108 км автодороги «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта» съехал с дороги. После легковушка опрокинулась.
Водитель от полученных травм скончался на месте.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Сегодня утром в Бичурском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным около 7.30 часов 33-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» на 108 км автодороги «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта» съехал с дороги. После легковушка опрокинулась.
Водитель от полученных травм скончался на месте.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
До этого смертельное ДТП было зафиксировано в Улан-Удэ в воскресенье, 4 апреля. 19-летний водитель «Сузуки» на пешеходном переходе насмерть сбил мужчину.
2 апреля женщину насмерть сбили на повороте в сторону Поселья.
29 марта под Улан-Удэ водитель «Тойоты Креста» вылетел на полосу встречного движения, где врезался в «Тойоту Функарго». Водитель «Кресты» погиб на месте.