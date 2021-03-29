Под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП

По предварительной информации, водитель «Toyota Cresta» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota Funcargo». Момент аварии запечатлел видеорегистратор (18+):







На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.







Сегодня днём на границе Улан-Удэ и Заиграевского района, на 26 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга» произошло смертельное ДТП.В результате ДТП водитель «Toyota Cresta» погиб на месте происшествия. Девушка-водитель «Toyota Funcargo» была доставлена в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.