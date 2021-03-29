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Под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП

Под Улан-Удэ произошло смертельное ДТП
Происшествия, 
Момент смертельной аварии запечатлел видеорегистратор одного из участников аварии

Сегодня днём на границе Улан-Удэ и Заиграевского района, на 26 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга» произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, водитель «Toyota Cresta» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Toyota Funcargo». Момент аварии запечатлел видеорегистратор (18+):


В результате ДТП водитель «Toyota Cresta» погиб на месте происшествия. Девушка-водитель «Toyota Funcargo» была доставлена в больницу, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

17 марта в Улан-Удэ погиб водитель перевернувшегося «КамАЗа» с автокраном. Мужчина был лишён водительских прав, в момент аварии он не был пристёгнут.


ДТП смерть
 
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