В Улан-Удэ на Саянах произошли два ДТП

Накануне, 30 марта, в Улан-Удэ произошло два ДТП подряд на остановке «Саяны». Около 11.30 часов водитель «Тойоты Камри» решил перестроиться перед пешеходным переходом. В результате этого манёвра он столкнулся с «Тойотой Виндом», которая следовала по левой полосе. Водители не пострадали.













ДТП обошлось без пострадавших, правда, участок дороги оказался на некоторое время заблокирован. Виновник аварии отказывался признавать свою вину. Тем самым он поверг в некоторый шок женщину-водителя «Шевроле». Все объяснения про выезд на главную дорогу молодого человека по какой-то причине не убеждали.







Пострадавших нет.











Час спустя на этом же месте произошла вторая авария. Автомобиль «Хонда Партнер», выезжая с парковки, столкнулся с «Шевроле Круз», у которого была главная дорога.Также утром произошло небольшое ДТП на улице Бабушкина. Девушка за рулём «Ниссан Марч» врезалась в ехавшую впереди «Тойоту Аллекс», которая затормозила в потоке машин.«Ниссан» получил серьёзные повреждения, на дорогу вытекла техническая жидкость. Машина в один миг оказалась не на ходу.