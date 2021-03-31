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В Улан-Удэ на Саянах произошли два ДТП

В Улан-Удэ на Саянах произошли два ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из виновников аварии вину не признавал

Накануне, 30 марта, в Улан-Удэ произошло два ДТП подряд на остановке «Саяны». Около 11.30 часов водитель «Тойоты Камри» решил перестроиться перед пешеходным переходом. В результате этого манёвра он столкнулся с «Тойотой Виндом», которая следовала по левой полосе. Водители не пострадали.



Час спустя на этом же месте произошла вторая авария. Автомобиль «Хонда Партнер», выезжая с парковки, столкнулся с «Шевроле Круз», у которого была главная дорога.

ДТП обошлось без пострадавших, правда, участок дороги оказался на некоторое время заблокирован. Виновник аварии отказывался признавать свою вину. Тем самым он поверг в некоторый шок женщину-водителя «Шевроле». Все объяснения про выезд на главную дорогу молодого человека по какой-то причине не убеждали.


Также утром произошло небольшое ДТП на улице Бабушкина. Девушка за рулём «Ниссан Марч» врезалась в ехавшую впереди «Тойоту Аллекс», которая затормозила в потоке машин.

«Ниссан» получил серьёзные повреждения, на дорогу вытекла техническая жидкость. Машина в один миг оказалась не на ходу.

Пострадавших нет.




ДТП
 
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