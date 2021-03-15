В Бурятии ураганный ветер сносил крыши и валил электроопоры

В Селенгинском районе Бурятии накануне разбушевалась стихия. В гусиноозёрском паблике selfie_gsk_03 опубликованы многочисленные видео и фото, на которых сняты куски шифера, слетевшие с крыш многоэтажек, упавшие заборы. Также сильным ветром сорвало часть крыш домов в частном секторе.
Утром 14 марта произошло также массовое отключение электричества. 14 марта. Без света вчера оставались 22 тысячи жителей района, 45 социальных объектов.
- У нас 14 марта в результате сильного штормового ветра произошли многочисленные замыкания линий электропередач. Были отключены многие социальные объекты. Отключение было в семи населённых пунктах района. Без электричества остались 22 тысячи жителей, 45 социальных объектов. Вчера под председательством главы района был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В 10 утра прошло заседание штаба – как только непогода началась, - сообщили «Байкал-Daily» в администрации района.
По улучшению погодных условий бригады РЭС начинали ремонтные работы, но в течение дня и сегодняшней ночи сильный ветер не прекращался. Поэтому работы ведутся до сих пор.
- Работы не прекращались, как начались со вчерашнего дня, так до сих пор и ведутся. На всех объектах жизнедеятельности, где необходимо было прямое участие, непосредственно глава, замглавы района выезжали в ночное время. Сейчас в двух поселениях – в Баратах и Гусином озере – пока нет света. Запуск котельной и системы водоснабжения пока обеспечен за счёт дизельной электрогенераторной станции. Также по самому Гусинозёрску работы ещё ведутся, в основном это частный сектор. Посёлок Набережный, посёлок Восточный, посёлок Солнечный, - добавили в администрации.
Основная часть населения была подключена к электроэнергии сегодня утром. Также в администрации сообщили, что накануне на выручку пришла бригада из Улан-Удэ, также из прилегающих районов были направлены силы и средства.
Что касается света в селе Гусиное озере и посёлке Бараты, пока неизвестно, когда там подключат электроэнергию.
- Там порывами ветра были вырваны в том числе даже опоры, линии электропередач сломаны. Сейчас всё восстанавливается, - отметили здесь.
Сильный ветер оказал влияние в целом на Бурятию. Как сообщал «Байкал-Daily», часть Улан-Удэ и некоторые районы республики остались на какое-то время без света. В социальных сетях посыпались многочисленные жалобы жителей. Плюс ко всему, в столице Бурятии встали трамваи. В пресс-службе «Бурятэнерго» рассказали, что отключения света произошли точечно по территории Бурятии, так как сработала противоаварийная автоматика в электросистеме. «Это связано с отключением на Гусиноозерской ГРЭС. Сейчас специалисты работают», - уточняли вчера в компании.
Позже в «Бурятэнерго» сообщили, что в 10.28 все были запитаны.
В филиале «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» позже пояснили, что 14 марта в результате сильнейшего штормового ветра - порывами до 35 м/с - из-за коротких замыканий произошли многочисленные отключения воздушных линий электропередачи. Действием технологических защит было отключено генерирующее оборудование филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» - энергоблоки станционный №2,4,6. «В максимально короткие сроки - течение полутора часов - персоналом электростанции проверена исправность оборудования, после чего энергоблоки № 2,4,6 включены в сеть», - уточняли в филиале.
Прокуратура Бурятии проверит отключение электроэнергии.
Накануне на соседнюю Монголию обрушилась песчаная буря. Скорость ветра достигла 34 м/с. По данным «Известий», без вести пропали 340 человек. Буря дошла до Китая, воздух в Пекине окрасился в жёлтый.