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В Бурятии тушили ночной пожар

В Бурятии тушили ночной пожар
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь удалось сдержать от перехода на жилой дом

В ночь с 14 на 15 марта пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Тарбагатай. Горели надворные постройки на территории жилого дома, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Когда пожарные прибыли, горела крыша зимника размером 4 на 4,5 метра. Возгорание оперативно ликвидировали и не допустили перехода огня на крышу рядом стоящего гаража и жилого дома.

Крыша зимника сгорела на площади 18 кв.м. Причиной произошедшего стал перекал трубы дымохода.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кижинге сарай горел из-за маленькой искры.
пожар
 
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