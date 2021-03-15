В Бурятии тушили ночной пожар

Огонь удалось сдержать от перехода на жилой дом
В ночь с 14 на 15 марта пожарным поступило сообщение о пожаре в селе Тарбагатай. Горели надворные постройки на территории жилого дома, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Когда пожарные прибыли, горела крыша зимника размером 4 на 4,5 метра. Возгорание оперативно ликвидировали и не допустили перехода огня на крышу рядом стоящего гаража и жилого дома.
Крыша зимника сгорела на площади 18 кв.м. Причиной произошедшего стал перекал трубы дымохода.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кижинге сарай горел из-за маленькой искры
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