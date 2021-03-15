В Бурятии сарай горел из-за маленькой искры

Вечером 14 марта в селе Кижинга в Бурятии загорелся сарай. На момент прибытия пожарных сарай горел изнутри. Пожарные потушили пламя за семь минут, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Огонь повредил потолок на площади 2 кв.м.
Причиной пожара стал искра, вылетевшая из трубы дымохода соседей.
Также вчера днём в посёлке Хоронхой Кяхтинского района сгорела баня.
- Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили перехода огня на жилой дом. Баня сгорела полностью на общей площади 16 кв м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Ещё один пожар вчера произошёл в селе Жилино Кабанского района, где тушили жилой дом.