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15 марта

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В Бурятии сарай горел из-за маленькой искры

В Бурятии сарай горел из-за маленькой искры
Происшествия,  Фото:pixabay.com, агентство ГО и ЧС
Искра попала из трубы на соседском участке

Вечером 14 марта в селе Кижинга в Бурятии загорелся сарай. На момент прибытия пожарных сарай горел изнутри. Пожарные потушили пламя за семь минут, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Огонь повредил потолок на площади 2 кв.м.

Причиной пожара стал искра, вылетевшая из трубы дымохода соседей.

Также вчера днём в посёлке Хоронхой Кяхтинского района сгорела баня.

- Пожарные ликвидировали возгорание и не допустили перехода огня на жилой дом. Баня сгорела полностью на общей площади 16 кв м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Ещё один пожар вчера произошёл в селе Жилино Кабанского района, где тушили жилой дом.


пожар
 
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