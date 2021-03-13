В Бурятии горел дом отдыха

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок



Вечером 12 марта поступило сообщение от «Службы-112». В посёлке Аршан загорелся двухэтажный дом отдыха. На место выехали огнеборцы 45-й и 46-й пожарных частей 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии. На момент их прибытия горела крыша и мансарда здания. Людей в доме не было. Пожарные потушили возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени.



В результате происшествия огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок и межкомнатные перегородки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

