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В Бурятии горел дом отдыха

В Бурятии горел дом отдыха
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок

Вечером 12 марта поступило сообщение от «Службы-112». В посёлке Аршан загорелся двухэтажный дом отдыха. На место выехали огнеборцы 45-й и 46-й пожарных частей 10-го Тункинского отряда ГПС Бурятии. На момент их прибытия горела крыша и мансарда здания. Людей в доме не было. Пожарные потушили возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

В результате происшествия огнём повреждено две жилых комнаты, обрушен потолок и межкомнатные перегородки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар
 
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