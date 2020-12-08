В Бурятии ударившая мальчика учительница принесла извинения

По скандалу вокруг поднявшей руку на ребёнка учительницы высказались она сама, замминистра образования и детский омбудсмен
Учительница, ударившая ребёнка на уроке, извинилась перед его мамой.
Как сообщал «Байкал-Daily», произошло всё 7 декабря на уроке английского языка в Ново-Онохойской школе в посёлке Онохой. Учительница кричала на мальчика за то, что он мешал ей вести урок, а затем ударила ребёнка по голове. Видео тайком снял одноклассник мальчика, после оно появилось в паблике «Аноним 03» и в СМИ.
Затем стало известно, что следственный комитет проведёт проверку в школе. Также проверку о нарушении учителем норм педагогической этики начала прокуратура Бурятии.
«Осознаю свою вину»
Учитель английского языка обещала извиниться перед учеником.
- Я сознаю свою вину, мне очень жаль маму этого ребенка, самого ребенка тоже мне очень жаль. Перед мамой я уже извинилась. Также я обязательно извинюсь перед ребенком, - пообещала преподавательница.
Она также раскрыла некоторые подробности конфликта и рассказала, что спровоцировало её на такой поступок.
- Я зашла на урок на перемене. В классе была шумная обстановка. Так и должно быть, потому что это перемена, но, честно говоря, было очень шумно. Когда я зашла, меня встретила девочка, так как она меня давно не видела, решила меня обнять. Мы с ней обнялись, и после этого я прислушалась к классу, тише не стало. Решила, что когда прозвенит звонок, дети успокоятся, но этого, к сожалению, не произошло, - поведала женщина.
По словам педагога, после её приветствия дети немного успокоились, но ненадолго.
- Я начала урок, поприветствовала всех, на какое-то мгновение стало тише, потом, когда дети сели, всё также было шумно на уроке. Затем я решила спокойно продолжить урок, сказала открыть учебники, указала, какое задание нужно сделать. Показала им правило, которое они должны были разобрать. Я попросила девочку, чтобы она прочитала это правило вслух, я надеялась на то, что дети к ней прислушаются, урок потому что уже идёт, но, к сожалению, этого тоже не произошло. Девочке было трудно выполнять задание. Тогда я сказала: «Хорошо дети, если вы не хотите со мной изучать, то вы можете самостоятельно это правило изучить, примеры выписать, перевести», - продолжила она.
Те, кто услышал это, стали выполнять. Однако другие не послушались. Затем произошёл инцидент с учеником, который и прогремел сейчас.
«Уволят по статье»
В министерстве образования и науки Бурятии сообщили, что проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении данного учителя будут приняты меры.
- Согласно тем данным, которые мы имеем, по проведению расследования, никаких предпосылок до этого не было. Педагог имеет довольно значительный стаж, почти 10 лет. Сама уроженка Заиграевского района, работала в нескольких школах района. Со 2 сентября 2019 года была принята на работу в Ново-Онохойскую школу. Зарекомендовала себя как хороший, грамотный педагог. Имеет различные дипломы, умела увлечь своих учеников, - сообщил заместитель министра образования и науки республики Валерий Поздняков.
Также он отметил, что в характеристике отмечается эмоциональность учителя.
- Она могла зажечь ребят участвовать в различных мероприятиях. Вот, видимо, эта эмоциональность её в какой-то момент, наверное, подвела. Скорее всего, в данном случае будет увольнение по п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ – это применение насилия в отношении подопечных, - добавил Валерий Поздняков.
Сейчас неизвестно, будут ли подавать заявление на учительницу в правоохранительные органы родители мальчика.
- Дело в том, что родительница данного ученика также является работником этой школы. Пока мы не знаем, будут ли родители подавать заявление в правоохранительные органы. Это уже компетенция правоохранительных органов и родителей. Но тут никак не по собственному желанию будет увольнение, только по статье, - объяснил замминистра.
- Факт имел место быть. Нельзя допускать такого человека к работе с детьми. В дальнейшем, возможно, по решению комиссии по делам несовершеннолетних допуск может быть, но это уже в будущем, скажем так. Отдельная история, - подытожил Поздняков.
«Ситуации можно было избежать»
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что сейчас в Ново-Онохойской школе работают следственные органы, выясняют все обстоятельства произошедшего конфликта; директором школы создана комиссия, проводится служебная проверка.
- После общения с учителем, мамой мальчика, директором школы, заместителем районного управления образования и изучения имеющихся документов напрашивается вывод, что ситуацию можно было избежать, если бы в школе был штатный психолог. Имеющаяся ставка психолога с начала нового учебного года вакантна. Районным управлением сегодня в школу направлен психолог, который работает с детьми и сделает заключение о причинах инцидента, - поделилась она на своей странице в Facebook.
Наталья Ганькина добавила, что для предотвращения конфликтов в школе она готовит обращение главе Заиграевского района об оперативном обеспечении учеников, педагогических работников, родителей услугами психолога на постоянной основе. «Считаю необходимым администрации школы провести классные часы, родительские собрания и педсовет по данной ситуации», - резюмировала уполномоченный.
В Бурятии ударившая мальчика учительница принесла извинения
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