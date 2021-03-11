В Улан-Удэ вор совершил бесполезную кражу из караоке-бара

Украденное вор даже не смог продать



В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу из караоке-бара, сообщили в МВД по Бурятии.



Вечером 20 февраля 27-летний житель села Баянгол Баргузинского района пришёл в караоке-бар в Советском районе Улан-Удэ. Молодой человек распивал алкоголь и в какой-то момент стащил микрофон с музыкальной установки. Такой микрофон стоит 34 тысяч рублей.



Затем вор попытался продать украденное в скупке. Однако ему отказали, сославшись на непригодность микрофона без установки.



Молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска в Баргузинском районе. Микрофон ещё был при нём, его вернули владельцу.



Сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

