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В Улан-Удэ вор совершил бесполезную кражу из караоке-бара

В Улан-Удэ вор совершил бесполезную кражу из караоке-бара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное вор даже не смог продать

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу из караоке-бара, сообщили в МВД по Бурятии.

Вечером 20 февраля 27-летний житель села Баянгол Баргузинского района пришёл в караоке-бар в Советском районе Улан-Удэ. Молодой человек распивал алкоголь и в какой-то момент стащил микрофон с музыкальной установки. Такой микрофон стоит 34 тысяч рублей.

Затем вор попытался продать украденное в скупке. Однако ему отказали, сославшись на непригодность микрофона без установки.

Молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска в Баргузинском районе. Микрофон ещё был при нём, его вернули владельцу.

Сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
кража
 
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