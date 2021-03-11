Украденное вор даже не смог продать
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу из караоке-бара, сообщили в МВД по Бурятии.
Вечером 20 февраля 27-летний житель села Баянгол Баргузинского района пришёл в караоке-бар в Советском районе Улан-Удэ. Молодой человек распивал алкоголь и в какой-то момент стащил микрофон с музыкальной установки. Такой микрофон стоит 34 тысяч рублей.
Затем вор попытался продать украденное в скупке. Однако ему отказали, сославшись на непригодность микрофона без установки.
Молодой человек был задержан оперативниками уголовного розыска в Баргузинском районе. Микрофон ещё был при нём, его вернули владельцу.
Сельчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
В Улан-Удэ вор совершил бесполезную кражу из караоке-бара
Происшествия, Фото:
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