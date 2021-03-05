Улан-удэнку, выбросившую новорождённую дочь, отправили к психиатру

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 39-летней местной жительницы, которая выбросила свою новорождённую дочь.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 16 октября 2020 года сотрудник РЖД нашёл на платформе грузового поезда пакет, в котором оказался младенец.
Мать, выбросившую новорождённую девочку, вскоре нашли. Выяснилось, что женщина родила дома и решила избавиться от ребёнка. Она завернула малышку в простыню, положила в пакет, а затем унесла на железнодорожную платформу.
У женщины на момент рождения ребёнка уже было шесть детей, на всех она была лишена родительских прав.
Благодаря тому, что девочку вовремя нашёл железнодорожник, она получила медпомощь и осталась жива.
Суд признал женщину виновной по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребёнка».
- Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Приговор пока не вступил в законную силу.