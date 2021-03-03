Накануне вечером на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель автомобиля «Лексус»» сбил пешехода. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу вне положенном месте.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
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03 марта
02 марта
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В Улан-Удэ «Лексус» насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
Пешеход переходила дорогу не по «зебре»
Накануне вечером на улице Бабушкина в Улан-Удэ водитель автомобиля «Лексус»» сбил пешехода. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу вне положенном месте.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
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