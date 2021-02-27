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В феврале собаки покусали 19 жителей Бурятии

В феврале собаки покусали 19 жителей Бурятии
Происшествия, 
Власти считают, что нападений было в разы больше

В службу экстренных оперативных групп «112» в Бурятии продолжают поступать обращения по поводу нападения собак на людей. Всего с начала февраля зарегистрировано 19 случаев нападений, сообщил 26 февраля на совещании заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.

- И это только те случаи, которые зарегистрированы. Я уверен, нападений в разы больше, не все обращаются. Анализ недавних обращений показывает, что продолжают нападать собаки, находящиеся на самовыгуле. Я ещё раз напоминаю, что у нас в регионе увеличены штрафы за самовыгул домашнего животного, работает порядка 80 мобильных групп. Прошу глав районов, руководителей муниципальных образований, усилить работу мобильных групп, активизировать информационную кампанию по надлежащему содержанию домашних животных среди населения, - подчеркнул Пётр Мордовской.

С 8 февраля в Бурятии увеличены штрафы за самовыгул и отсутствие регистрации домашних животных. Для граждан он составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц размеры административных штрафов составляют от 10 до 100 тыс. рублей. Ранее штрафы за нарушение правил выгула домашних животных и за отсутствие регистрации питомцев для граждан составляли от 500 до 1 тыс. рублей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Улан-Удэ с конца прошлого года произошло несколько страшных нападений собак на людей. 23 декабря в посёлке Забайкальский собаки едва не растерзали заживо 20-летнюю девушку. Её искусали до костей, обезобразили лицо и нанесли множество травм (один из врачей позже признавался, что такого никогда не видел). Напавшие собаки, предположительно, домашние, но на самовыгуле. Татьяна лечится в Москве, она уже два месяца живёт без зрения.

В том же Забайкальском 12 января собаки напали и сильно искусали 11-летнего мальчика (сейчас ему 12 лет). Мальчика также перевезли в Москву. Не так давно его навестил бурятский футболист Владимир Гранат, а известные российские футболисты записали видео и позвали в гости.

Были в Улан-Удэ и другие нападения собак, в том числе вновь домашних.   

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