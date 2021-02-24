Внеплановое заседание комиссии инициировал глава Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Причина внепланового заседания комиссии – два ДТП в Улан-Удэ, унёсшие жизни трёх человек.
- Комиссия должна изучить причины дорожно-транспортных происшествий и принять все необходимые меры по предупреждению аварийности, - сообщил на своей странице пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Как сообщал «Байкал-Daily», два смертельных ДТП, унёсших жизни двух подростков и пожилой женщины, произошли вчера вечером в Улан-Удэ.
Подростки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по «зебре» возле железнодорожного вокзала. Водитель ехал на высокой скорости и буквально снёс подростков, едва ступивших на проезжую часть. 16-летние парень и девушка скончались на месте происшествия, а водитель скрылся. Но вскоре он был задержан.
Как оказалось, 37-летний мужчина – «сиделец» со стажем, он отбывал наказания за множество преступлений, что даже устал перечислять статьи Уголовного кодекса на допросе. А автомобиль, на котором он ехал, оказался не его. Иномарка была угнана у родственников.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия».
Другая авария случилась около возьми вечера на остановке общественного транспорта на улице Терешковой. По информации очевидцев, 68-летняя женщина оступилась и попала под колёса маршрутки. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
Происшествия, Фото:
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