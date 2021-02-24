 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности

В Бурятии после гибели подростков соберётся комиссия по безопасности
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Внеплановое заседание комиссии инициировал глава Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Причина внепланового заседания комиссии – два ДТП в Улан-Удэ, унёсшие жизни трёх человек.

- Комиссия должна изучить причины дорожно-транспортных происшествий и принять все необходимые меры по предупреждению аварийности, - сообщил на своей странице пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Как сообщал «Байкал-Daily», два смертельных ДТП, унёсших жизни двух подростков и пожилой женщины, произошли вчера вечером в Улан-Удэ.

Подростки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по «зебре» возле железнодорожного вокзала. Водитель ехал на высокой скорости и буквально снёс подростков, едва ступивших на проезжую часть. 16-летние парень и девушка скончались на месте происшествия, а водитель скрылся. Но вскоре он был задержан.

Как оказалось, 37-летний мужчина – «сиделец» со стажем, он отбывал наказания за множество преступлений, что даже устал перечислять статьи Уголовного кодекса на допросе. А автомобиль, на котором он ехал, оказался не его. Иномарка была угнана у родственников.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия».

Другая авария случилась около возьми вечера на остановке общественного транспорта на улице Терешковой. По информации очевидцев, 68-летняя женщина оступилась и попала под колёса маршрутки. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.


ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
Происшествия, 24.02.2021
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
Происшествия, 23.02.2021
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex» 
В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя
В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя
Происшествия, 20.02.2021
Адвокат вымогал деньги у следователя
В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
Происшествия, 20.02.2021
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги
В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги
Происшествия, 20.02.2021
Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц
Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу
Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 20.02.2021
Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию
Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию
Происшествия, 20.02.2021
Гости из соседнего региона приехали специально за «зимухой»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^