Появились кадры смертельного ДТП в Улан-Удэ (видео 18+)

Водитель сбил двух пешеходов насмерть
В паблике buryatia_online появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент смертельного ДТП. На записи видно, с какой большой скоростью двигается машина.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня вечером на улице Революции 1905 года произошла авария: водитель «Лексуса» сбил
двух пешеходов насмерть. Затем он бросил автомобиль и скрылся.
Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание водителя.
Погибшие - 17-летние парень и девушка.
Водитель сбил двух пешеходов насмерть
С места ДТП он скрылся
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