Хулиганку задержали росгвардейцы
Днём от жителей многоквартирного дома в городе Северобайкальск поступила жалоба на шум и крики в квартире. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, а также участковый. В подъезде сотрудники обнаружили следы крови. А в квартире компания мужчин и женщин распивала спиртное.
Пожаловавшаяся женщина рассказала, что зашла и сделала шумным соседям замечание. После чего одна из выпивавших девушек вышла на балкон и сбросила бутылку на автомобиль женщины.
Удар пришёлся на кузов, владелице авто причинён значительный ущерб.
Хулиганку задержали и доставили в отдел полиции.
Задержанной 29 лет, она нигде не работает, ранее была судима. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии женщина разозлилась на замечание и повредила машину
Происшествия, Фото:
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