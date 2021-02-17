В Бурятии женщина разозлилась на замечание и повредила машину

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Хулиганку задержали росгвардейцы



Днём от жителей многоквартирного дома в городе Северобайкальск поступила жалоба на шум и крики в квартире. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны, а также участковый. В подъезде сотрудники обнаружили следы крови. А в квартире компания мужчин и женщин распивала спиртное.



Пожаловавшаяся женщина рассказала, что зашла и сделала шумным соседям замечание. После чего одна из выпивавших девушек вышла на балкон и сбросила бутылку на автомобиль женщины.



Удар пришёлся на кузов, владелице авто причинён значительный ущерб.



Хулиганку задержали и доставили в отдел полиции.



Задержанной 29 лет, она нигде не работает, ранее была судима. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

