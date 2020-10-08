В Улан-Удэ водитель сбил электроопору и сбежал

Сегодня на улице Бабушкина, в районе мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, очевидцы обнаружили сбитую электроопору, повисшую на проводах. Автомобиль виновника произошедшего был здесь же – это белая «Тойота Аллион», повреждённая после наезда на опору. Однако водителя на месте не оказалось. Очевидцы предполагают, что он убежал, так как, возможно, совершил аварию, будучи пьяным.
- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 06.15 часов утра. Водитель автомобиля «Тойота Аллион» на улице Бабушкина не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. С места ДТП скрылся, - уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Судя по направлению автомобиля, он ехал из сотых кварталов в сторону центра города.
К слову, совсем недавно на этом месте была аналогичная авария, только на другой стороне дороги.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 и 3 октября в Улан-Удэ произошло сразу три ДТП с повреждением двух электроопор и одного светофора.
В конце августа пьяный водитель «Хонды Аккорд» врезался в электроопору на улице Трубачеева. Этому водителю не удалось сбежать, он был освидетельствован на алкогольное опьянение и теперь лишится прав.