В Улан-Удэ водитель сбил электроопору и сбежал

Сегодня на улице Бабушкина, в районе мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, очевидцы обнаружили сбитую электроопору, повисшую на проводах. Автомобиль виновника произошедшего был здесь же – это белая «Тойота Аллион», повреждённая после наезда на опору. Однако водителя на месте не оказалось. Очевидцы предполагают, что он убежал, так как, возможно, совершил аварию, будучи пьяным.







К слову, совсем недавно на этом месте была аналогичная авария, только на другой стороне дороги.













