В Улан-Удэ произошла череда наездов на столбы и светофоры

Вечером 2 октября автомобилист сбил опору на улице Пугачёва. При осмотре места происшествия оперативно-выездная бригада «Горсвета» обнаружила обрыв провода. Металлическая опора повреждена, она наклонилась в сторону дороги.



Утром 3 октября уличное освещение было восстановлено, опора демонтирована.











Подобная ситуация с повреждением опоры произошла 3 октября на улице Хоринская.













На следующий день был совершён наезд на светофорную стойку на перекрёстке улиц Ключевская-Дарханская. В данный момент светофор находится в рабочем состоянии, стойку ждёт замена.























Сразу три ДТП с повреждением двух электроопор и одного светофора зафиксированы в Улан-Удэ, сообщили в МБУ «Горсвет».