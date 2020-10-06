В Улан-Удэ произошла череда наездов на столбы и светофоры

В одном случае опора едва не рухнула на дорогу
Сразу три ДТП с повреждением двух электроопор и одного светофора зафиксированы в Улан-Удэ, сообщили в МБУ «Горсвет».
Вечером 2 октября автомобилист сбил опору на улице Пугачёва. При осмотре места происшествия оперативно-выездная бригада «Горсвета» обнаружила обрыв провода. Металлическая опора повреждена, она наклонилась в сторону дороги.
Утром 3 октября уличное освещение было восстановлено, опора демонтирована.
Подобная ситуация с повреждением опоры произошла 3 октября на улице Хоринская.
На следующий день был совершён наезд на светофорную стойку на перекрёстке улиц Ключевская-Дарханская. В данный момент светофор находится в рабочем состоянии, стойку ждёт замена.
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