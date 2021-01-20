Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате
В Мухоршибирском доме-интернате, который находится в селе Новый Заган, зафиксирована вспышка коронавируса. На 20 января, выявлено 15 случаев заболевания ковидом.
- Все получают лечение, семь подопечных госпитализированы в Мухоршибирскую центральную районную больницу, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, круг контактных лиц составляет 36 человек – подопечные дома-интерната и персонал.
- В адрес Мухоршибирского дома-интерната и Мухоршибирской центральной районной больницы выданы соответствующие предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование продолжается, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 января в Бурятии было зарегистрировано 28 918 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии (+149 за сутки).
Справка:
Мухоршибирский дом-интернат был основан в 1933 году. В 1972-м дом-интернат для престарелых и инвалидов был преобразован в психоневрологический интернат. С конца декабря 2020 года переименован в Мухоршибирский дом-интернат.
Это стационарное социальное учреждение предназначено для проживания лиц с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, а также лиц, страдающих затяжными формами психических заболеваний. Возрастная категория проживающих – от 18 лет и старше.
По данным официального сайта учреждения, здесь проживает 340 человек, а число работающих – 141 человек.
В Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса
Происшествия, Фото:
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