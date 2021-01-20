 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса

В Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате

В Мухоршибирском доме-интернате, который находится в селе Новый Заган, зафиксирована вспышка коронавируса. На 20 января, выявлено 15 случаев заболевания ковидом.

- Все получают лечение, семь подопечных госпитализированы в Мухоршибирскую центральную районную больницу, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Проводится эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, круг контактных лиц составляет 36 человек – подопечные дома-интерната и персонал.

- В адрес Мухоршибирского дома-интерната и Мухоршибирской центральной районной больницы выданы соответствующие предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование продолжается, - уточнили в управлении Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 января в Бурятии было зарегистрировано 28 918 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии (+149 за сутки).

Справка:

Мухоршибирский дом-интернат был основан в 1933 году. В 1972-м дом-интернат для престарелых и инвалидов был преобразован в психоневрологический интернат. С конца декабря 2020 года переименован в Мухоршибирский дом-интернат.

Это стационарное социальное учреждение предназначено для проживания лиц с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, а также лиц, страдающих затяжными формами психических заболеваний. Возрастная категория проживающих – от 18 лет и старше.

По данным официального сайта учреждения, здесь проживает 340 человек, а число работающих – 141 человек.
коронавирус дом-интернат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия, 20.01.2021
Автомобили столкнулись лоб в лоб
В Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса
В Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса
Происшествия, 20.01.2021
Вспышка коронавируса произошла в доме-интернате
Бутлегеры из Улан-Удэ поставили продажу «палёнки» на поток
Бутлегеры из Улан-Удэ поставили продажу «палёнки» на поток
Происшествия, 20.01.2021
Бутлегеры произвели алкоголя почти на 4 миллиона рублей
В Бурятии пожар унёс 10 жизней
В Бурятии пожар унёс 10 жизней
Происшествия, 20.01.2021
На пожаре погибли курицы
В Бурятии неизвестные подожгли пекарню
В Бурятии неизвестные подожгли пекарню
Происшествия, 20.01.2021
Пожар произошёл поздним вечером
Пропавший в Бурятии Ан-2 могут продолжить искать весной
Пропавший в Бурятии Ан-2 могут продолжить искать весной
Происшествия, 20.01.2021
Следователь назвал происшествие с самолётом самым загадочным за его карьеру
В Бурятии мужчина и женщина замёрзли насмерть в квартире
В Бурятии мужчина и женщина замёрзли насмерть в квартире
Происшествия, 19.01.2021
Мужчина накрыл тело покойной пледом, а после умер
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Происшествия, 19.01.2021
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Коронавирус в Забайкалье приближается к 32 тысячам
Коронавирус в Забайкалье приближается к 32 тысячам
Происшествия, 19.01.2021
Суточный прирост составил 276 человек
В Бурятии 16-летний подросток обчистил дом
В Бурятии 16-летний подросток обчистил дом
Происшествия, 19.01.2021
Юный вор разбил стекло, что залезть в дом
В аэропорту Иркутска безмасочник пытался подкупить полицейских
В аэропорту Иркутска безмасочник пытался подкупить полицейских
Происшествия, 19.01.2021
Молодой человек предложил две тысячи рублей  
Житель Иркутской области погиб из-за кипятильника
Житель Иркутской области погиб из-за кипятильника
Происшествия, 19.01.2021
В Иркутской области на пожарах погибли два человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^