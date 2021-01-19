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В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало

В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Появилось видео допроса подозреваемого в похищении трёхлетней девочки в Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили накануне, 18 января, в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге ранее судимый 39-летний приятель женщины напал на отца девочки с пистолетом, угрожая его убить. Затем похититель вывел ребёнка из дома и усадил в машину, где его поджидала мать девочки.

- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказал на допросе задержанный мужчина.


Следователи установили, что для похищения мужчина использовал пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».

Похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.

- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, - отмечали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.


похищение человека
 
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