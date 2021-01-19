В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало

- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказал на допросе задержанный мужчина.







<br />