В Бурятии похититель девочки рассказал, что им двигало

Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка похитили накануне, 18 января, в Хоринском районе Бурятии. Организовала похищение мать девочки. Женщина после развода уехала в другой регион и никак не могла «поделить» ребёнка с бывшим супругом. В итоге ранее судимый 39-летний приятель женщины напал на отца девочки с пистолетом, угрожая его убить. Затем похититель вывел ребёнка из дома и усадил в машину, где его поджидала мать девочки.
- Когда мы с ним вдвоём остались на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили <…> Я таким образом хотел заставить его думать немножко по-другому, - рассказал на допросе задержанный мужчина.
Следователи установили, что для похищения мужчина использовал пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».
Похитителям не удалось далеко уехать. Их автомобиль остановили полицейские на въезде в Улан-Удэ.
- Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, - отмечали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.