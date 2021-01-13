Инцидент произошёл в посёлке, что «прогремел» из-за страшных нападений собак
В Улан-Удэ стали известны подробности вчерашней стрельбы в посёлке Забайкальский, напугавшей местных жителей. Как выяснилось, стреляли полицейские. Они застрелили агрессивную собаку.
Полиция выезжала в Забайкальский вчера после нападения стаи собак на 11-летнего мальчика. В этот момент одна из собак попыталась напасть на людей.
- В соответствии с федеральным законом «О полиции», участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие. Одна из агрессивных собак ликвидирована. Несколько других животных обезврежены сотрудниками службы по отлову, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
По факту нападения собак на школьника сотрудники полиции продолжают проверку, устанавливаются владельцы животных.
Сегодня, 13 января, более 20 сотрудников полиции задействованы в рейдах по установлению безнадзорных или агрессивных собак в посёлке Забайкальский.
Проводится подворовый обход с фотографированием животных. Снимки покажут свидетелям происшествия, чтобы вычислить нападавших собак.
Также в мероприятиях задействованы представители службы по отлову и администрации Октябрьского района Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», состояние пострадавшего от собак мальчика остаётся тяжёлым. Ребёнка ввели в медикаментозный сон. Он был искусан с головы до ног. Местные жители рассказали, что мать мальчика одна растит трёх сыновей.
В конце декабря здесь же, в Забайкальском, на 20-летнюю девушку зверски напали собаки. Они искусали её до неузнаваемости. Повреждены многие части тела, больше всех пострадало лицо. Сейчас девушка проходит лечение в Москве. Недавно родственники порадовались и назвали «прогрессом» то, что Таня смогла ненадолго сесть.
С сегодняшнего дня в Забайкальском для защиты местных жителей будут ежедневно проводиться патрули.
В Улан-Удэ полицейские застрелили агрессивную собаку
Происшествия, Фото:
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