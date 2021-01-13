 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

В Улан-Удэ полицейские застрелили агрессивную собаку

В Улан-Удэ полицейские застрелили агрессивную собаку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл в посёлке, что «прогремел» из-за страшных нападений собак

В Улан-Удэ стали известны подробности вчерашней стрельбы в посёлке Забайкальский, напугавшей местных жителей. Как выяснилось, стреляли полицейские. Они застрелили агрессивную собаку.

Полиция выезжала в Забайкальский вчера после нападения стаи собак на 11-летнего мальчика. В этот момент одна из собак попыталась напасть на людей.

- В соответствии с федеральным законом «О полиции», участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие. Одна из агрессивных собак ликвидирована. Несколько других животных обезврежены сотрудниками службы по отлову, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

По факту нападения собак на школьника сотрудники полиции продолжают проверку, устанавливаются владельцы животных.

Сегодня, 13 января, более 20 сотрудников полиции задействованы в рейдах по установлению безнадзорных или агрессивных собак в посёлке Забайкальский.

Проводится подворовый обход с фотографированием животных. Снимки покажут свидетелям происшествия, чтобы вычислить нападавших собак.

Также в мероприятиях задействованы представители службы по отлову и администрации Октябрьского района Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», состояние пострадавшего от собак мальчика остаётся тяжёлым. Ребёнка ввели в медикаментозный сон. Он был искусан с головы до ног. Местные жители рассказали, что мать мальчика одна растит трёх сыновей.

В конце декабря здесь же, в Забайкальском, на 20-летнюю девушку зверски напали собаки. Они искусали её до неузнаваемости. Повреждены многие части тела, больше всех пострадало лицо. Сейчас девушка проходит лечение в Москве. Недавно родственники порадовались и назвали «прогрессом» то, что Таня смогла ненадолго сесть. 

С сегодняшнего дня в Забайкальском для защиты местных жителей будут ежедневно проводиться патрули.
полиция собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ у буйного постояльца отеля нашли наркотики
В Улан-Удэ у буйного постояльца отеля нашли наркотики
Происшествия, 13.01.2021
Наркотики мужчина выбросил прямо перед росгвардейцами
Автобус сбил пешехода в Ангарске
Автобус сбил пешехода в Ангарске
Происшествия, 13.01.2021
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
В Иркутской области погиб работник лесозаготовительного комбината
В Иркутской области погиб работник лесозаготовительного комбината
Происшествия, 13.01.2021
Мужчину с напарником затянуло в цепной транспортёр
В детсадах Улан-Удэ после землетрясения обнаружили трещины
В детсадах Улан-Удэ после землетрясения обнаружили трещины
Происшествия, 13.01.2021
Найденные трещины назвали всего лишь «косметическими»
574 забайкальца скончались от коронавируса
574 забайкальца скончались от коронавируса
Происшествия, 13.01.2021
За сутки ковид выявили ещё у 252 человек
Иркутянину из США пришла посылка с наркотиками
Иркутянину из США пришла посылка с наркотиками
Происшествия, 13.01.2021
Дома у заказчика нашли теплицу для конопли
В Улан-Удэ на поиск агрессивных собак вышли полицейские
В Улан-Удэ на поиск агрессивных собак вышли полицейские
Происшествия, 13.01.2021
Микрорайон, где произошли страшные нападения собак на людей, будут патрулировать ежедневно
Пропавшего улан-удэнца в последний раз видели год назад
Пропавшего улан-удэнца в последний раз видели год назад
Происшествия, 13.01.2021
Мать всё это время считала, что сын на заработках
В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля
В Улан-Удэ служебная собака поймала похитителей кабеля
Происшествия, 13.01.2021
Служебная собака прошла по следу около километра
В Иркутской области дальнобойщик застрял на морозе без еды
В Иркутской области дальнобойщик застрял на морозе без еды
Происшествия, 13.01.2021
Дальнобойщика спасли полицейские и сотрудники МЧС
В Бурятии подростки устроили погром в магазине
В Бурятии подростки устроили погром в магазине
Происшествия, 13.01.2021
Подростки разгромили магазин и понадкусывали продукты
Житель Бурятии пошёл на поджог из-за сорвавшегося свидания
Житель Бурятии пошёл на поджог из-за сорвавшегося свидания
Происшествия, 13.01.2021
Женщина не явилась на встречу в назначенное время
На Байкале ушёл под лёд внедорожник с туристами из Орла
На Байкале ушёл под лёд внедорожник с туристами из Орла
Происшествия, 13.01.2021
Хозяин гостевого дома едва не утопил туристов
В Бурятии подожгли дачу
В Бурятии подожгли дачу
Происшествия, 13.01.2021
Пожар произошёл в Кабанском районе
На Байкале погиб рыбак
На Байкале погиб рыбак
Происшествия, 13.01.2021
Его пытался спасти напарник, но не смог тащить на себе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^