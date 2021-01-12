В Улан-Удэ искусанный собаками мальчик в крайне тяжёлом состоянии

Пострадавший сегодня утром от нападения своры собак в улан-удэнском микрорайне Забайкальский 11-летний мальчик находится в крайне тяжёлом. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
- Пострадавший госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжёлом состоянии с многочисленными рваными ранами ног. Мультидисциплинарная бригада врачей проводит все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, - уточнили в министерстве здравоохранения.
Сейчас проводится операция.
Стало известно, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 12.32 часов. Уже через десять минут «скорая» прибыла на место.
Как сообщал «Байкал-Daily», собаки набросились на 11-летнего мальчика сегодня на улице Васильковая в микрорайоне Забайкальский. По предварительной информации, школьника искусали четыре собаки. На место экстренно выехали четыре группы отлова, полицейские и сотрудники комитета городского хозяйства. Они ищут владельцев животных.
По словам местных жителей, мальчика от собак с трудом отбил пожилой мужчина, вышедший в магазин. Крики пенсионера о помощи никто не услышал.
В этом же посёлке Забайкальский 23 декабря собаки (предположительно, домашние, на самовыгуле) терзали 20-летнюю девушку, причинив ей тяжелейшие травмы и обезобразив лицо. Сейчас пострадавшая проходит лечение в Москве.