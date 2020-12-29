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Пьяного и матерившегося жителя Бурятии сняли с самолёта

Пьяного и матерившегося жителя Бурятии сняли с самолёта
Происшествия,  Фото:УТ МВД по ДФО
Мужчине грозит арест

Пьяного жителя Бурятии, бранившегося матом, сняли с самолёта в аэропорту Хабаровска. Нетрезвый пассажир должен был улететь рейсом «Хабаровск – Иркутск», однако сотрудники авиакомпании вызвали транспортную полицию.

- Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на борт воздушного судна, установили 35-летнего жителя Бурятии. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выражался грубой нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Мужчину доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян – 2,5 промилле.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему грозит арест сроком до 15-ти суток.

Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно двое братьев из Бурятии в том же аэропорту Хабаровска устроили драку на борту самолёта. Мужчины изрядно выпили, пока ждали свой транзитный рейс. После задержания они обещали, что «больше не будут».
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