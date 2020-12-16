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Поджигатель улан-удэнской школы отправился за решётку

Поджигатель улан-удэнской школы отправился за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигатель перепутал школу с гостиницей

В Улан-Удэ суд вынес приговор поджигателю школы №5 в Сосновом Бору.

Как сообщал «Байкал-Daily», поджог совершил 13 сентября 2018 года пьяный 32-летний уроженец Заиграевского района Бурятии. Он взял листок бумаги, подложил его под раму окна заброшенного туалета школы, поджёг зажигалкой и сбежал.

Возгорание вовремя заметили работники школы, а сотрудники МЧС потушили его. Пламя ликвидировали через 20 минут, было задействовано семь человек и две единицы техники.

«Байкал-Daily» стали известны подробности этого дела. Как оказалось, в ту ночь мужчина, работающий кладовщиком, выпивал в компании друга и его новых знакомых в гостинице. В какой-то момент мужчина вышел в коридор гостиницы, где у него произошёл в мужчиной в военной форме. Затем оппоненты вышли на улицу, где завязалась драка. Разозлившись, пьяный мужчина схватил деревянную палку и пошёл, как он думал, обратно в гостиницу.

Но тут произошло недоразумение. Мужчина с палкой пришёл к зданию, но его двери были закрыты. Он стучал, но ему не открывали. Тогда он подумал, что военный прячется от него. Желание отомстить за полученные от военного удары в ходе драки не отпускало. Тогда он решил совершить поджог.

Найдя на первом этаже окно без решёток, он поднял с земли клочок бумаги, просунул его между оконной рамой и подоконником и поджёг. Когда всё загорелось, мужчина ушёл. В гостиницу он так и не вернулся, а переночевал в каком-то заброшенном здании.

Но пьяный кладовщик перепутал гостиницу со школой. Утром он пришёл в дом к приятелю, куда наведались полицейские и сообщил, что подозревают его в поджоге школы. Сначала мужчина же отрицал свою причастность, говоря, что поджигал окно гостиницы, а не школы. Но потом он понял, что произошла путаница и признал свою вину полностью.

На суде он пояснил, что претензий к военному не имеет.

Ущерб составил более 53-х тысяч рублей.

Решением суда мужчина признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённом из хулиганских побуждений, путём поджога.

Мужчину, ранее судимого за наркотики, приговорили к реальному лишению свободы – ему назначен один год семь месяцев в колонии строгого режима. Также мужчину обязали вернуть сумму причинённого ущерба.



школы Поджог
 
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