В Бурятии следователи придут в школу, где учитель ударила ученика

Следственный комитет проведёт проверку в Ново-Онохойской школе в посёлке Онохой, где учительница ударила школьника. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл 7 декабря на уроке английского языка. Учительница кричала на мальчика за то, что он мешал ей вести урок: «Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что же ты мне мешаешь?!» Затем женщина ударила мальчика по голове.
Видео тайком снял одноклассник мальчика, после оно появилось в паблике «Аноним 03» и в СМИ.
- Так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего, по данному факту следственным отделом по Заиграевскому району СУ СК России по Республике Бурятия начата доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям педагога, - сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии.
Проверку о нарушении учителем норм педагогической этики начала также прокуратура Бурятии.
- В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере образования при организации учебного процесса. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Также ситуацией заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Она обратилась к министру образования и науки республики организовать проверку данного инцидента.
- Для того, чтобы выяснить причины произошедшего, выслушать стороны конфликта завтра выезжаю в школу, - написала Наталья Ганькина вчера вечером на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», после инцидента учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию, а в школе ведётся служебное расследование.