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В Бурятии смягчили наказание осуждённым экс-полицейским

В Бурятии смягчили наказание осуждённым экс-полицейским
Происшествия, 
Вместо колонии бывшие полицейские получили условный срок

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляцию по делу двух мужчин, которые, будучи полицейскими, присвоили изъятый байкальский омуль.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году двое полицейских в районе станции «Култушная» Кабанского района Бурятии обнаружили 14 мешков омуля, выловленного браконьерами. Сотрудники не сообщили в дежурную часть и забрали рыбу себе. Однако вскоре их раскрыли.

- УФСБ была пресечена преступная деятельность начальника пункта в городе Бабушкин и участкового полиции уполномоченного ОМВД России по Кабанскому району, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Бурятии.

Приговором Кабанского районного суда фигуранты дела были приговорены к двум годам колонии общего режима. Также они были лишены права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на три года.

Однако в Верховный суд Бурятии была подана апелляционная жалоба. Решением судебной коллегии по уголовным делам от 10 ноября бывший начальник пункта полиции получил теперь уже 2,5 года условно, а его подельник – 1,5 года лишения свободы условно. Также первый из них лишён права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2,5 года, второй – 1,5 года.

- Приговор вступил в законную силу, - уточнили в УФСБ по Бурятии.


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