Трое грабителей ворвались в квартиру улан-удэнца и избили его

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Грабители требовали с жертвы несуществующий долг



15 ноября в многоквартирном доме на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошёл грабёж. В квартиру улан-удэнца с требованием вернуть несуществующий долг ворвались трое неизвестных. Один из нападавших избил хозяина, а затем забрал жидкокристаллический телевизор.



Потерпевший сообщил в полицию о случившемся, а также назвал адрес, куда предположительно скрылись нападавшие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Около жилого дома в 104 квартале сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили машину чёрного цвета, схожую по приметам с ориентировкой. Возле подъезда росгвардейцы задержали подозреваемых. Они в этот момент как выгружали похищенный телевизор.



В отношении одного из задержанных, – не работающего 33-летнего гражданина, – возбуждено уголовное дело.

