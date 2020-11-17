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Трое грабителей ворвались в квартиру улан-удэнца и избили его

Трое грабителей ворвались в квартиру улан-удэнца и избили его
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Грабители требовали с жертвы несуществующий долг

15 ноября в многоквартирном доме на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошёл грабёж. В квартиру улан-удэнца с требованием вернуть несуществующий долг ворвались трое неизвестных. Один из нападавших избил хозяина, а затем забрал жидкокристаллический телевизор.

Потерпевший сообщил в полицию о случившемся, а также назвал адрес, куда предположительно скрылись нападавшие, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Около жилого дома в 104 квартале сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили машину чёрного цвета, схожую по приметам с ориентировкой. Возле подъезда росгвардейцы задержали подозреваемых. Они в этот момент как выгружали похищенный телевизор.

В отношении одного из задержанных, – не работающего 33-летнего гражданина, – возбуждено уголовное дело.
грабеж Росгвардия
 
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