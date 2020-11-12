Молодой человек решил спалить машину отца своего оппонента
Накануне утром в селе Иннокентьевск Тулунского района Иркутской области подожгли автомобиль УАЗ.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. В результате удалось установить поджигателя. Им оказался 27-летний ранее судимый знакомый хозяина отца. Молодой человек поджёг машину, поссорившись с сыном владельца УАЗа.
Как установили сотрудники полиции, ночью парень, вооружившись палкой, на которую намотал ветошь, проник в ограду дома и поджёг автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Житель Иркутской области из мести поджёг машину
Происшествия, Фото:
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