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Житель Иркутской области из мести поджёг машину

Житель Иркутской области из мести поджёг машину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек решил спалить машину отца своего оппонента

Накануне утром в селе Иннокентьевск Тулунского района Иркутской области подожгли автомобиль УАЗ.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. В результате удалось установить поджигателя. Им оказался 27-летний ранее судимый знакомый хозяина отца. Молодой человек поджёг машину, поссорившись с сыном владельца УАЗа.

Как установили сотрудники полиции, ночью парень, вооружившись палкой, на которую намотал ветошь, проник в ограду дома и поджёг автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».


По информации ГУ МВД по Иркутской области
пожар Поджог
 
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