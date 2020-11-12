Житель Иркутской области из мести поджёг машину

Молодой человек решил спалить машину отца своего оппонента



Накануне утром в селе Иннокентьевск Тулунского района Иркутской области подожгли автомобиль УАЗ.



Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей. В результате удалось установить поджигателя. Им оказался 27-летний ранее судимый знакомый хозяина отца. Молодой человек поджёг машину, поссорившись с сыном владельца УАЗа.



Как установили сотрудники полиции, ночью парень, вооружившись палкой, на которую намотал ветошь, проник в ограду дома и поджёг автомобиль.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».





По информации ГУ МВД по Иркутской области

