Мужчина предстал перед судом
В августе у жителя Мухошибирского района, который в то время работал в лечебно-исправительном учреждении №5, изъяли наркотики. Сотрудник колонии сделал для личного употребления смесь табака и гашишного масла.
- Теперь уже бывшему сотруднику колонии назначено лишение свободы условно, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.
В Бурятии сотрудник колонии оказался наркоманом
Происшествия, Фото:
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