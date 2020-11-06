В Бурятии сотрудник колонии оказался наркоманом

Мужчина предстал перед судом



В августе у жителя Мухошибирского района, который в то время работал в лечебно-исправительном учреждении №5, изъяли наркотики. Сотрудник колонии сделал для личного употребления смесь табака и гашишного масла.



- Теперь уже бывшему сотруднику колонии назначено лишение свободы условно, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.

