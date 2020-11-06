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В Бурятии сотрудник колонии оказался наркоманом

В Бурятии сотрудник колонии оказался наркоманом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина предстал перед судом

В августе у жителя Мухошибирского района, который в то время работал в лечебно-исправительном учреждении №5, изъяли наркотики. Сотрудник колонии сделал для личного употребления смесь табака и гашишного масла.

- Теперь уже бывшему сотруднику колонии назначено лишение свободы условно, - сообщили в Мухоршибирском районном суде. 
наркотики колония
 
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