Улан-удэнец обворовал соседей своей бабушки

Вора установили по записям с камеры видеонаблюдения



В июне ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ приехал в ДНТ в Тарбагатайском районе Бурятии по просьбе своей бабушки проверить, в порядке ли её дачный домик.



По дороге обратно он наугад толкнул калитку одного из дворов, которая оказалась незапертой. Пройдя во двор, мужчина увидел, что не заперто также и окно на веранде дома. Тогда он решил проникнуть в дом.



Из дома мужчина стащил продукты и предметы домашнего обихода. Украденное он сложил в найденную там же термосумку и уехал домой.



Придя вечером после работы, хозяйка дома обнаружила, что некоторые предметы в доме стоят не на своих местах, а также пропали продукты. Заподозрив неладное, она пошла к своему соседу, у которого установлены камеры видеонаблюдения, в объективы которых попадает также часть её придомовой территории.



Просмотрев видеозаписи, женщина увидела во дворе своего дома постороннего мужчину, который вышел из него с пропавшей термосумкой. Приехавшие полицейские изъяли видеозапись и по ней в тот же день установили преступника.



В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, пояснил, что полностью возместил причинённый вред.



Однако мужчина ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за квартирные кражи. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Поэтому в его действиях был установлен особо опасный рецидив преступлений.



- По результатам рассмотрения уголовного дела судом виновный осуждён к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и взят под стражу в зале судебного заседания, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

