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Улан-удэнец обворовал соседей своей бабушки

Улан-удэнец обворовал соседей своей бабушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вора установили по записям с камеры видеонаблюдения

В июне ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ приехал в ДНТ в Тарбагатайском районе Бурятии по просьбе своей бабушки проверить, в порядке ли её дачный домик.

По дороге обратно он наугад толкнул калитку одного из дворов, которая оказалась незапертой. Пройдя во двор, мужчина увидел, что не заперто также и окно на веранде дома. Тогда он решил проникнуть в дом.

Из дома мужчина стащил продукты и предметы домашнего обихода. Украденное он сложил в найденную там же термосумку и уехал домой.

Придя вечером после работы, хозяйка дома обнаружила, что некоторые предметы в доме стоят не на своих местах, а также пропали продукты. Заподозрив неладное, она пошла к своему соседу, у которого установлены камеры видеонаблюдения, в объективы которых попадает также часть её придомовой территории.

Просмотрев видеозаписи, женщина увидела во дворе своего дома постороннего мужчину, который вышел из него с пропавшей термосумкой. Приехавшие полицейские изъяли видеозапись и по ней в тот же день установили преступника.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, пояснил, что полностью возместил причинённый вред.

Однако мужчина ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за квартирные кражи. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Поэтому в его действиях был установлен особо опасный рецидив преступлений.

- По результатам рассмотрения уголовного дела судом виновный осуждён к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и взят под стражу в зале судебного заседания, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
кража
 
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