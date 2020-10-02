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В тройном ДТП в Улан-Удэ пострадали мальчик и мужчина

В тройном ДТП в Улан-Удэ пострадали мальчик и мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария случилась из-за водителя, выехавшего на встречную полосу

Накануне, 1 октября, около 15:30 на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля «Тойота Хариер» выехал на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степвагон». Минивен, в свою очередь, столкнулся с «Хондой ЦРВ».

В результате ДТП пострадал трёхлетний пассажир «Хонды Степвагон», мальчик госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Также травмировался 43-летний водитель этой же машины, он получил перелом надколенника. Госпитализирован в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 1 октября посёлке Исток произошло ДТП, в котором пострадали две женщины – мать и её взрослая дочь.  Очевидцы рассказывали, что дочь просила сначала спасти её маму.
ДТП
 
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